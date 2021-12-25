العرفي: بريطانيا ليست مؤثرة في الأزمة الليبية

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن بيان السفارة البريطانية لدى ليبيا بشأن مواصلة الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة إلى الانتخابات، يعكس إرادة وتوجهات السفارة ،موضحا أن البيان شكلي ومجرد مناورة سياسية.
و أضاف العرفي في تصريحات صحفية ،أن بريطانيا ليست لاعب أساسي في الأزمة الليبية، وأنها ليست من الأطراف المؤثرة بالأزمة الليبية ، مشيراً إلى أن البيان يعكس توجهات السفارة فقط.
، وكانت قد أعلنت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، أمس الجمعة. أن المملكة المتحدة ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ،كما أكدت أنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.
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