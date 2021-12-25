العرفي: بريطانيا ليست مؤثرة في الأزمة الليبية

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن بيان السفارة البريطانية لدى ليبيا بشأن مواصلة الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة إلى ‎الانتخابات، يعكس إرادة وتوجهات السفارة ،موضحا أن البيان شكلي ومجرد مناورة سياسية.

و أضاف العرفي في تصريحات صحفية ،أن بريطانيا ليست لاعب أساسي في الأزمة الليبية، وأنها ليست من الأطراف المؤثرة بالأزمة الليبية ، مشيراً إلى أن البيان يعكس توجهات السفارة فقط.

، وكانت قد أعلنت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، أمس الجمعة. أن المملكة المتحدة ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى ‎الانتخابات ،كما أكدت أنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.