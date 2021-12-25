الكوني: تأخير الانتخابات بشكل متعمد سيكون سببا لفرقة الليبيين من جديد

العنوان-طرابلس

رأى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن تأخير إجراء الانتخابات بشكل متعمد سيكون سببًا مضافًا إلى الفرقة واستباحة الدماء بين الليبيين.

واعتبر الكوني، اليوم السبت، في تغريدة على تويتر، أن صناديق الاقتراع كانت ستكون سببًا في لم الشمل في ليبيا وطي الخلافات بين الليبيين.

وأرفق الكوني تغريدته بمقطع فيديو لمظاهرة وسط العاصمة طرابلس رافضة لتأجيل الانتخابات.

كان لصندوق الإقتراع وحده القدرة على بعث ذاك الديناميك الاستثنائي/والزخم الخلاق باتجاه”لم الشمل”في #ليبيا. والذي سمح بلقاء النقائص، وتحالف الفرقاء، وطي مسافات عسيرة من الخلاف. ذاته سيكون جُرماً خذلانه/أو خيانته، بتأخير مُتعمد #للانتخابات وحفر أسباباً مُضافة للفرقة واستباحة الدماء. pic.twitter.com/2KExi9Px6i — موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) December 25, 2021

وجاب متظاهرون شوارع العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدين رفضهم تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجرائها يوم أمس الجمعة.

وطالب المتظاهرين بخروج ممن وصفوهم بـ”المعرقلين للانتخابات” من المشهد.

وأعلنوا تمسكهم بالموعد الجديد المقترح من مفوضية الانتخابات بإجراء الاستحقاق الرئاسي يوم 24 يناير المقبل.