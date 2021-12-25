بالعون: مقترح المفوضية والسفير الأمريكي القاضي بإزاحة الانتخابات لشهر خطوة غير منطقية

ليبيا – اعتبرت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن تعثر العملية الانتخابية في ليبيا يتحملها طرفين رئيسيين المفوضية العليا للانتخابات وسفير دولة عظمى بسبب بعض الأسماء المترشحة للرئاسة.

بالعون قالت في تصريح لقناة “فبراير” إن قرار تأجيل الانتخابات بدون خطة بديلة واضحة لما بعد 24 ديسمبر يمكن أن يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف مجددًا على الأرض في جميع أنحاء ليبيا لا سيما في المناطق التي تقبع تحت سيطرة الآلاف من المجموعات المسلحة.

ولفتت إلى أن مقترح المفوضية العليا والسفير الأمريكي القاضي بإزاحة الانتخابات لشهر واحد حتى 24 يناير خطوة غير منطقية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع بسبب ضيق الوقت.

ونوّهت إلى أنه من غير المرجح موافقة مجلس النواب على موعد الانتخابات الجديد الذي حددته المفوضية دون تقرير مستقبل الحكومة الحالية.

وأشارت إلى أن التأخير في إعلان تأجيل الانتخابات يعود إلى تصميم رئيس المفوضية عماد السايح على إلقاء مسؤولية فشله على مجلس النواب برغم أن البرلمان أوفى بكامل التزاماته القانونية واللوجستية.

كما تابعت:”من المستحيل حل العقبات والمشكلات المحيطة بالعملية الانتخابية التي أدت إلى انهيار موعد 24 ديسمبر خلال شهر فقط من الآن. المستشارة ستيفاني ليس لديها خارطة واضحة لما بعد التأجيل الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار عملية السلام بالكامل العام المقبل وربما سنشهد تأسيس حكومات وإدارات جديدة موازية في البلاد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية