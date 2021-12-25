مالطا تُشدد على الحل السياسي الشامل في ليبيا

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والأوربية المالطية، على ضرورة أن تُشكّل عملية الانتخابات في ليبيا جزءًا من عملية أوسع، تُساعد في تحقيق قبول النتيجة وتشكيل حكومة مقبولة في جميع الأراضي الليبية.

وأضافت الوزارة في بيان، أن تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ليبيا، يجب أن يكون بمثابة وقفة للتفكير فيما يمكن تعلّمه من الأشهر الخمسة عشر الماضية، لضمان أنه عند إجراء الانتخابات ستكون جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة.

وأشار البيان إلى أن العملية الانتخابية يجب أن تكون طريقاً مختصراً وليس وهميًا، وأن لا تكون بديلاً عن العمل الصعب والتدريجي الذي لا يزال يتعين القيام به لإعادة توحيد المؤسسات، والدفع من أجل الإصلاح الاقتصادي والحكمي وإصلاح قطاع الأمن والمصالحة والعدالة الانتقالية، واستعادة السيادة الكاملة وسلامة أراضيها.

وحث البيان الدول التي شاركت بشكل علني أو خفي في الصراع الليبي، لمساعدة ليبيا على مواجهة هذه التحديات الخلافية، مُحذراً من تكرار سيناريو لبنان والعراق.

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