اللافي: الليبيون تفاجأوا بتأجيل الانتخابات

أخبار ليبيا 24

هنئ عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، الليبيين بالذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا، ومولد الدولة الليبية الموحدة.

وقال اللافي في كلمة له بالمناسبة: “أن الليبيين شعروا بالغضب بسبب تأجيل الانتخابات”.

وأضاف: “إن الليبيين كانوا ينتظرون في هذا التاريخ المجيد، فرحة انطلاق انتخابات رئاسية لأول مرة في بلادهم”.

وتابع: “إنهم تفاجأوا بإعلان مفوضية الانتخابات تأجيلها شهرًا لصعوبات قانونية”.

لافتا أن الأمر أثار مشاعر الغضب والحزن لدى معظم أبناء الشعب الليبي، ناخبين ومرشحين.

مشيرا أن ذلك يضعه أمام ضرورة التذكير بأسباب طرحه لمبادرة تتضمن معالجات ضرورية لتأمين مشروع الانتخابات من الفشل.

وتابع: إن “عوامل التأخير كانت ظاهرة منذ البداية، في حالة عدم التوافق على القوانين، والفجوات الدستورية التي كان بالإمكان تداركها جميعًا”.

وذلك بإيجاد وسيلة للتوافق حول معالجاتها، داخل مجلس النواب أولاً، ثم مع شركائه السياسيين.

وأيضا من خلال إتاحة الفرصة أمام الخصوم السياسيين المتنافسين في هذه الانتخابات.

وذلك من خلال التوافق على ميثاق وطني، يضمن في حدوده الدنيا قبول نتائجها، وإتاحة فرصة المشاركة بينهم في السلطة.

وأكد اللافي أن مبادرته التي صيغت وطرحت في أكتوبر الماضي كخارطة طريق تتضمن محطات ضرورية لمعالجة التحديات التي ستواجه العملية الانتخابية.

وتابع قائلا: “لم تكن محل استجابة كافية، محليًا ودوليًا، واعتبرت ذريعة لتأجيل الانتخابات، وقد أظهرت التجربة اليوم أنها كانت تحاكي واقعًا يستوجب التعاطي معه بحكمة أكبر”.

وأعرب اللافي في ختام كلمته عن أمله في أن يتفق الليبيون على خارطة طريق تتضمن المعالجات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية.

لتكون بداية صحيحة وقوية لمرحلة استقرار وازدهار الشعب والبلاد.