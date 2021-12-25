بلاد تبحث عن طوق النجاة وأخرى تتخبط

في الوقت الذي تتسارع في بلاد العالم أجمع، في ظل وتيرة تفشي جائحة كورونا، وخروج متحور جديد على الساحة، بلاد تكثف حملاتها لتلقيح مواطينها وتتسابق للحصول على اللقاحات وإبرام الاتفاقيات، وبلاد في آخر القائمة في جلب اللقاحات إلى البلاد.
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قناة ليبيا
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