الشؤون الخارجية النيابية تستنكر التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية الليبية

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليي عن استنكارها للبيان الصادر عن سفارة المملكه المتحدة لدى ليبيا في 24 ديسمبر 2021، والذي اعتبرته تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي.

اللجنة، وفي بيان لها طالعته قناتنا، استغربت أن “يأتي هذا التصريح في سياق تهنئ سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال البلاد ، معتبرةً أن البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وقد تسبب باستياء شعبي في جميع انحاء البلاد ، مشددةً بإن الشعب الليبي وعبر المؤسسات الرسمية التي تمثله هو صاحب القرار في شؤون بلاده”.

وأكدت اللجنة، “حرص مجلس النواب على الوفاء لتطلعات الشعب الليبي في اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك، وأن مجلس النواب قام بواجباته في اقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومتابع عمل المفوضية

العليا للانتخابات”.

وأوضحت اللجنة، بأن “اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي، ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي”.

ورحبت اللجنة، بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين الداعمين لاستقرار ليبيا، بشرط أن تحترم وجهات النظر المختلفة، وتحترم السلطات الشرعيه في ليبيا، داعيةً الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلي، في الوقت الذي يسعى مجلس النواب فيه إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي.

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