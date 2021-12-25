مظاهرة راجلة في طرابلس ترفض تأجيل الانتخابات

العنوان-طرابلس

شهدت طرابلس اليوم السبت مسيرة شبابية راجلة جابت خرجت من وسط ميدان الشهداء وجابت شوارع وسط العاصمة، للتعبير عن رفض تأجيل الانتخابات.

وطالب تيار يسمى “بالتريس الشبابي” الذين ارتدوا السترات الصفراء، بخروج من وصفوهم بـ”المعرقلين للانتخابات” من المشهد، معلنين تمسكهم بالموعد المقترح من مفوضية الانتخابات بإجراء الاستحقاق الرئاسي يوم 24 يناير المقبل.

ورفع المتظاهرين لافتات كتب عليها، “نريد صناديق الاقتراع وليست صناديق الذخيرة والرصاص” و” الانتخابات ستمنع القرود من تقسيم البلاد”.

وشهد مدن ليبية عدة الجمعة مظاهرات رافضة لتأجيل الانتخابات ومصادرة حق نحو 3 ملايين ناخب من اختيار رئيسهم وممثليهم في البرلمان.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات يوم أمس الجمعة 24 ديسمبر، إلا أنه تم تأجيلها ليوم غير محدد بشكل رسمي.

واقترحت المفوضية العليا للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية -بعد التنسيق مع مجلس النواب- يوم 24 يناير 2022.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب الليبي يوم الإثنين القادم للنظر في مسألة الانتخابات التي تم تأجيلها.