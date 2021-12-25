“الدباشي”: التواجد الأجنبي في ليبيا جعل الاستقلال منقوصاً

اعتبر مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن الاستقلال أصبح ناقصاً بحُكم تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة وعملاء المخابرات الأجنبية في كل مكان، مُعرباً عن أمله في أن “يستيقظ ضمير المعنيين ويقوموا بما يلزم لتنظيم الانتخابات في 24 يناير، كما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات”.

وأشار الدباشي في إدراج له على الفيس بوك بمناسبة ذكرى الاستقلال، إلى أن ليبيا بأشد الحاجة إلى انتخابات تُفرز سلطات تنفيذية وتشريعية كاملة الشرعية، تستعيد هيبة الدولة وسيادتها واستقلالها وتُخلصها من كل تواجد عسكري وأمني أجنبي.

وأضاف الدباشي أن الليبيين “في دوامة لا يعرفون أيحتفلون أم يندبون حظهم العاثر الذي يقودهم من سيئ إلى أسوأ، فلا السلطة لديها إحساس بالمسؤولية حيال الشعب ولا الشعب قادر على أن يتصرف حيال السلطة”، وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية