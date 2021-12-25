تيار يا بلادي يدعو “أحرار ليبيا” للحفاظ على الاستقلال

أخبار ليبيا 24

دعا تيار يا بلادي الذي يتزعمه نوري أبو سهمين، من وصفهم بـ”أحرار ليبي” في الاستمرار في تقديم كل التضحيات من أجل المحافظة على استقلال البلاد.

وقال التيار في بيان له،” أنه يتقدم لأحرار الأمة الليبية بأجمل التهاني بمناسبة نيل ليبيا استقلالها في 24 ديسمبر 1951م”.

وذلك بعد مسيرة طويلة من الصبر والجهاد والتضحيات التي قدمها الآباء والأجداد لنتمرغ نحن اليوم باستقلال وحرية بلادنا.

وتابع تيار يا بلادي: “ندعو كافة أحرار ليبيا إلى الاستمرار في تقديم كل التضحيات من أجل المحافظة على هذا الاستقلال”.