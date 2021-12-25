مرشحون برلمانيون عن درنة يستنكرون تعطيل الانتخابات

استنكر مرشحو مجلس النواب عن مدينة درنة ونشطاء منظمات المجتمع المدني عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد والالتفاف على إرادة الشعب الليبي، مؤكدين سيادة ليبيا، ورافضين التدخل بشؤونها من أي جهة كانت.

وشددوا في بيان لهم على احترام إرادة الشعب ورغبته في المضي قدما في المسار الانتخابي مطالبين المفوضية بضرورة إعلان القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين والقائمة الأولية للمرشحين للبرلمان، كما أكدوا وجوب الالتزام بموعد الاستحقاق الجديد في الرابع والعشرين من يناير القادم، وطالبوا مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية أمام الشعب الليبي.

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