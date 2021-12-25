الحافي: أحكام الطعون الانتخابية لـم ترض الأطراف المتصارعة

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق محمد الحافي أن “أحكامهم في الطعون الانتخابية عنـوان الحقيقيـة ولـم ترض كثيرا من الأطراف”.

وأضاف الحافي، في بيان له السبت، أن “الليبيين يـرون في القضاء الضامن لحرياتهم والحصن الذين يلوذون به لحماية حقوقهم”.

وتابع أن “القضاة أصدروا أحكامهم بناء على تكليف القـانون رقـم 1 لسنة 2021م مهمـة الفصـل فـي الطعـون الانتخابية للمجلس الأعلى للقضاء الذي وضـع الضوابط الخاصـة بعمـل الـدوائر التـي تولـت نـظـر تلـك الطعـون”.

وأضاف: “أن القضـاء وجد نفسـه أمـام معضلة أقحـم فيهـا بالسياسـة مـن بابهـا الواسـع وبالنهايـة أصـدر أحكامـه التـي تعـد عنـاوين الحقيقيـة والـتـي لـم ترضـى كثيراً من الأطراف المتصارعة لذلك أسـتهدف هـذا المجلـس ورمـوزه وأكيلـت إلـيهم الـتهم بالجملـة بقصـد تفكيـك هـذه المؤسسـة والتشكيك فـي مصـداقيتها”.

وأردف أن “ما أشيع عن إصار مجلس النواب القانون رقم 11 لسنة 2021م بإعادة تشكيل المجلـس الأعلى للقضـاء أكد رئيس مجلس النواب عدم علمه بهذا القانون وطلب بوقف تنفيذه كانـت إحـدى وسـائل الحـرب على القضـاء”.

وبين الحافي أن هذا القانون يخالف ـنص الفقرة الأولـى مـن المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 2006 بشـأن نظـام القضـاء والـذي يعـد اعتـداء على السلطة القضائية لمعاقيتهـا علـى موقفهـا الحيـادي بعـد صـدور تلك الأحكام.

ووجه الحافي حديثه أعضاء المؤسسـة القضائية قضـاة ووكلاء نيابة ومحامون بإدارة القضايا والمحاماة وأعضاء بإدارة القانون، أن “الدولة لـن تستقيم الدولة إلا بوجـود قضاء مستقل عادل و نزیه”.

وأشار الحافي إلى أن “القضاء ظل بعيدا عـن الانقسام والصراع السياسي التي مرت بها ليبيا وأنه تصدى بدعم من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لمحاولات تكـوين مؤسسـة موازيـة، وباشر المجلس عملـه واجتماعاتـه شـرقاً و غرباً وجنوباً، محافظاً على وحدة القضـاء واستقلاله بالرغم مـن تشـظي كـل مؤسسات الدولـة”.

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