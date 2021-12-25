مجلس بلديات فزان يطالب بطرد سفيرة بريطانيا

العنوان-طرابلس

استنكر، مجلس بلديات فزان، اليوم السبت، تصريحات سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا، كارولين هورندال، بشأن أن بريطانيا ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا حتى الانتخابات.

وطالب المجلس في بيان، بطرد السفيرة فورا بسبب “تدخلها السافر في الشأن الداخلي الليبي”.

وأكد المجلس على التمسك التام بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن استجابة لتطلعات الشعب الليبي.

كما أعرب المجلس عن رفضه التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي، معتبرين أن تصريحات السفيرة البريطانية تدخلا “سافر” في الشأن الداخلي لليبيا.

وناشد المجلس، كل القوى الوطنية إلى الوقوف صفا واحدا “ضد كل محاولات المساس بالسيادة الوطنية والتدخل الأجنبي في القرار الوطني الليبي.”

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا يوم أمس الجمعة إلا أنها تأجلت حيث اقترحت المفوضية العليا للانتخابات اجرائها يوم 24 يناير 2022 القادم، وذلك بعد التنسيق مع مجلس النواب.

ووفقا لاتفاق ملتقى الحوار السياسي؛ فإن من المفترض أن تنتهي مهمة السلطة التنفيذية في ليبيا، بعد إجراء الانتخابات وهو ما لم يتم فعليًا حتى اليوم.