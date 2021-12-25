النواب: بيان السفارة البريطانية “انتهاك للأعراف الدبلوماسية”

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن استنكارها لبيان سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، والصادر بتاريخ 24 ديسمبر الجاري.

واعتبرت اللجنة البيان البريطاني تدخلاً غير مقبول بالشأن الداخلي الليبي، وانتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، وتسبب باستياء شعبي في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت اللجنة حرص مجلس النواب على الوفاء لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك، وأن المجلس قام بواجباته في إقرار القوانين الانتخابية ومتابعة عمل المفوضية العليا للانتخابات.

كما أوضح المجلس أن خيار اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية، هو من اختصاصات مجلس النواب، وعلى الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي.

ورحّبت اللجنة بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين الداعمين لاستقرار ليبيا، بشرط احترام السلطات الشرعية في ليبيا.

وختم البيان بدعوة الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات، من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية.

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