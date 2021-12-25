المنقوش: الانتخابات أداة لتحقيق الاستقرار وليست هدفاً بيعنه

أخبار ليبيا 24

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أن الانتخابات أداة لتحقيق الاستقرار وليست هدفاً بعينه.

وجاء ذلك في تغريدة لها، اليوم السبت، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت المنقوش: “في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ ليبيا يجب علينا كليبين ومجتمع دولي أن ندرك أن الانتخابات، أداة لتحقيق الاستقرار وليست هدفًا بعينه”.

وتابعت المنقوش: “الانتخابات يجب أن تنطلق من مبدأ المصالحة وقاعدة دستورية وتوحيد المؤسسات”.

وكانت قد دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس لجلسة رسمية ستعقد يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت هيئة الرئاسة في دعوتها التي نشرها موقع مجلس النواب على الإنترنت أن الجلسة ستعقد بمقر المجلس المؤقت بمدينة طبرق.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب مقترح اللجنة البرلمانية والتي شكلها الأسبوع الماضي لتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر.