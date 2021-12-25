السيسي وبوتين يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، مساء اليوم السبت، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية على موقع «فيسبوك».

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد في هذا السياق أن مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقد تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل، وكذلك مكافحة وتقويض الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الروسية، أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية مع روسيا على جميع الأصعدة، امتداداً للمشروعات الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.