أنصار تيار بالتريس الشبابي يتظاهرون وسط العاصمة طرابلس

خرج عدد من منتسبي تيار بالتريس الشبابي ،مساء يوم السبت، في مظاهرة بالعاصمة طرابلس انطلقت من أمام ساحة الفندق الكبير وصولاً إلى ميدان الشهداء بطرابلس.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “الانتخابات ستمنع القرود من تقسيم الغابة”، “نريد صنديق الاقتراع وليس صنديق الذخيرة والرصاص”، “لا نريد طيف دولة بل نريد دولة حقيقية”، وغيرها من الشعارات المطالبة بعدم تأجيل الانتخابات.

وشارك في هذه المظاهرة مجموعة من الشباب من مختلف المدن للتعبير عن رفضهم تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، و يحاول القائمون على هذا التيار إرسال صورة للعالم وللجميع بأن الشباب يرفض تأجيل الانتخابات بأي شكل..