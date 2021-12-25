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“مجلس بلديات فزان” يُدين تصريحات هرندل ويدعو لطردها

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب مجلس بلديات فزان عن رفضه وإدانته لتصريحات السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هرندل، على خلفية بيانها الداعم لحكومة الوحدة حتى إجراء الانتخابات.

واعتبر المجلس في بيان تصريحات هرندل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الليبي، داعياً السلطات الليبية إلى طردها من ليبيا، ومشدداً على رفض المجلس واستنكاره لأي دعوة للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي مهما كان مصدرها.

وطالب المجلس من أسماهم القوى الوطنية، إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل محاولات المساس بالسيادة الوطنية والتدخل الأجنبي في القرار الوطني الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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