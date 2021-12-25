المجلس العالمي للذهب: ليبيا من الدول الأكثر امتلاكا للمعدن النفيس والرابعة عربيا

حافظت الدولة الليبية على الترتيب الرابع على مستوى الدول العربية في امتلاك أكبر احتياطيات من المعدن النفيس، وذلك وفق تقرير صادر عن المجلس العالمي للذهب.

وكشف المجلس العالمي للذهب عن أن ليبيا لا زالت تحافظ على مرتبتها الرابعة من بين الدول العربية الأكثر امتلاكاً لاحتياطي الذهب.

وأشار تقرير المجلس الصادر عن عام 2021م، إلى أن ليبيا تمتلك احتياطيات قدرها (116.6) طن، حتى ديسمبر الجاري.

وسبقت ليببا، المملكة العربية السعودية التي حلّت بالمرتبة الأولى بحجم احتياطيات قدرت بـ(323.1) طن، بينما لبنان جاءت في المرتبة الثانية بأكثر من (268) طناً.

وتلت لبنان الجزائر في المرتبة الثالثة بأكثر من (173) طن، فيما جاء العراق خامساً باحتياطي ذهب قدره (96) طناً.

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