حويلي: سنواصل الضغط لإقامة انتخابات برلمانية فقط

قال عضو مجلس الدولة وملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي إنهم سيضغطون باتجاه الاستفتاء على الدستور أو انتخابات برلمانية، وفق قوله.

وأوضح حويلي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن الضغط سيكون من خلال رفع دعوى جنائية قضائية ضد المفوضية العليا للانتخابات لتعطيلها الاستفتاء على الدستور.

يذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد شكلت لجنة للتواصل واتفقت في اجتماعها الافتراضي الأول أمس الجمعة على بدء التواصل مع الأطراف الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية للدفع بالمسار الدستوري واستكمال مراحله.