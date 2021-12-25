باشاغا: أعيان وشباب مدينتي مصراتة يؤيدون خطوات لملمة شتات الوطن بعد عودتي من بنغازي

العنوان-مصراتة

أكد المترشح الرئاسي فتحي باشاغا تأييد عدد من أهالي مدينة مصراتة بخطوات لملمة شتات الوطن للبدء في مصالحة شجاعة دون اقصاء لأحد من الليبيين.

وكشف باشاغا، إنه لقي استقبالا حارا لدى عودته إلى مصراتة من بنغازي من قبل عدد من أعيان وشباب مصراتة.

وقال باشاغا إن أعيان وشباب مصراتة يؤيدون خطوات لملمة شتات الوطن وتتويج تضحياتهم ببنغازي دولة تجمع الجميع دون استثناء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها باشاغا على تويتر اليوم السبت. وأكد باشاغا إن الاستمرار في النزاع والتصارع ليس هدفا لأي ليبي يأمل في بلد آمن موحد.

1/2 تشرفت اليوم باستقبال عدد من أعيان وشباب مدينتي #مصراتة بعد عودتي من زيارة مدينة #بنغازي الحبيبة. وسعدت بتأييدهم لخطوات لملمة شتات الوطن للبدء في مصالحة شجاعة، وتتويج تضحياتهم وأبنائهم ببناء دولة تجمع الجميع دون استثناء أو اقصاء لأحد والمضي قدما #إلى_الدولة. pic.twitter.com/3ZC9A9a1rq — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) December 25, 2021

وكان باشاغا قد أجرى زيارة غير مسبوقة إلى بنغازي رفقة عدد من المترشحين للرئاسة بدعوة من المترشح خليفة حفتر.

وإثر الاجتماع الذي حضره المترشحين عارف النايض وأحمد معيتيق والشريف الوافي وعبدالمجيد سيف النصر، تلا باشاغا البيان الختامي، حيث أعلن عن اتفاق المرشحين على إطلاق مبادرة وطنية لـ”جمع كلمة الليبيين ولم الشمل”.

وقال باشاغا، إن الاجتماع جاء لـ “توحيدا للجهود الوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها بلادنا الحبيبة في هذه الأيام” ومن أجل “احترام لإرادة أكثر من 2.5 مليون ليبي من الناخبين الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأوضح أن المجتمعين اتفقوا على إطلاق مبادرة “جمع كلمة الليبيين ولم الشمل” وأكد على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، وأنها خيار وطني جامع لا تراجع عنه. كما أكد استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية.