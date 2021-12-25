وزير التخطيط: أكثر من “17” مليار دينار تم تسييلها للميزانية التنموية لتفعيل عدد “2847” مشروعا للمرة الأولى منذ العام 2013

أكد وزير التخطيط فاخر بوفرنة أن الوزارة باشرت منذ توليها مهامها في حكومة تسيير الأعمال المؤقتة في مارس الماضي بالعمل على تفعيل مشاريع التحوّل وإعادة الإعمار في ليبيا من خلال الباب الثالث من الميزانية العامة للدولة.

وقال بوفرنة، في حوار مع وكالة الأنباء الليبية، إن الباب الثالث من الميزانية العامة كان يعرف بميزانية التنمية وينظمه القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط، وكان يعد بصورة منفصلة عن الميزانية التسييرية التي ينظمها قانونها وقانون النظام المالي للدولة، وهي مكونة من الباب الأول المتعلق (بالمهايا والمرتبات وما في حكمها) والباب الثاني المتعلق (بالنفقات التسييرية) والباب الرابع المتعلق (بالدعم) والباب الخامس المتعلق (الطوارئ).

وأوضح الوزير أنه ونتيجة لنصائح صندوق النقد الدولي، تم دمج ميزانية التنمية مع الميزانية العامة، ولذلك تم إدراج ميزانية التنمية ضمن الباب الثالث المتعلق (بالتحوّل) ، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية قامت بعد منحها الثقة في 10 مارس الماضي بتقديم مشروع الميزانية لمجلس النواب، لافتا إلى أنه حينما تولى مهامه وجد أن اللجان المالية السابقة عملت على إعدادها.

وأعلن الوزير أن مشروع الميزانية العامة المقدم لمجلس النواب تضمن تخصيص قيمة (22) مليار، و(350) مليون دينار، مبينا أنه تم توزيع هذا المبلغ على (32) برنامجاً لكامل الوزارات، والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة.

وأوضح أنه نتيجة لعدم اعتماد مجلس النواب للميزانية تبنت الحكومة قاعدة (1- 12) وفقا للمادة الثامنة من قانون النظام المالي للدولة، التي تنص على أنه في حال تأخر اعتماد الميزانية يحق للحكومة الصرف بنسبة 1- 12 من اعتمادات السنة السابقة ، وعلى هذا الأساس أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (23) لسنة 2021 ميلادي، بمنح الإذن لوزارة المالية لفتح اعتمادات مالية مؤقتة على أساس (1-12) للصرف على البنود التسييرية للميزانية العامة، ثم ألحقه بالقرار رقم (46) لسنة 2021 ميلادي، بمنح الإذن لوزارة التخطيط لفتح اعتمادات مالية مؤقتة على أساس (1-12) كذلك للصرف على بنود ميزانية التنمية.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب عزز الأمر برسالة مماثلة في 03 أغسطس الماضي تضمنت توجيهات للحكومة بالصرف بذات النسبة في شكل اعتمادات مالية مؤقتة.

وقال الوزير إن الحكومة اعتمدت في تقديراتها على ميزانية العام السابق المقرّة وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2020 ميلادي الصادر عن مجلس النواب لصالح الحكومة المؤقتة، بعد تعديله وفقا لسعر صرف العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن ميزانية الباب الثالث (التنمية) قدرت بقيمة (17) مليار و(490) مليون و(530) ألف دينار، مشيرا إلى أن فتح الاعتمادات المالية المؤقتة لوزارة التخطيط جرى في شهر أغسطس الماضي، وكان لزاما على الوزارة الصرف على أساس (8/12) نظرا لمضي ثمانية أشهر من العام المالي ومن القيمة المخصصة وهي (17) مليار دينار.

وأوضح وزير التخطيط أن هذا الأمر أفضى إلى صرف (10) مليار و(442) مليون دينار كدفعة أولى (8-12)، لافتا إلى أن هذه القيمة جاءت لتفعيل عدد (2847) مشروعا من مشروعات الصيانة والإنشاء والتجهيز إضافة إلى البرامج التدريبية، في مختلف مدن ومناطق ليبيا.. مبينا أنه تم تحديد أوليات كل مشروع من ناحية الجدوى الاقتصادية، وبما يخفف الصراع السياسي، لافتا إلى أنه تم التوزيع العادل والشامل لكل المشروعات على مستوى الدولة الليبية، وأنه تم تحديد نسبة الـ 44% لمناطق الغرب ، ونسبة 25% لمناطق الشرق، ونسبة 6% لمناطق الجنوب، فيما حصلت مشروعات قطاعي النفط والكهرباء على نسبة الـ 25% من الميزانية، كما أوضحت الأجهزة التنفيذية صاحبة العقود.

وبين بوفرنة أن ضعف القيمة المخصصة للجنوب الليبي كانت بسبب عزوف الشركات العاملة في المنطقة الجنوبية عن العمل لأسباب أمنية.

وقال الوزير إنه تم وضع المبالغ المخصصة لحسابات الجهات الحكومية التي لديها مراقبين ماليين، لافتا إلى صدور المنشور رقم (2) لسنة 2021 ميلادي، فيما أصدرت وزارة المالية وديوان المحاسبة منشورات للمراقبين الماليين بعدم صرف أية أموال من مخصصات الباب الثالث إلا بتخويل بالصرف صادر عن وزير التخطيط.

وأضاف قائلا: “ألزمنا الشركات من خلال منشورنا رقم (3) لسنة 2021 ميلادي، بخصوص منح التخويل بالصرف، وذلك بضرورة إحضار موافقة ديوان المحاسبة لأوامر التعديل، ووجود محضر اتفاق باستلام الموقع واستئناف العمل ما بين الشركات المنفذة والجهة المتعاقدة (الجهة الحكومية)”.

وأشار إلى أنه منح تخويلات بالصرف بنسبة 60%، وقام بتفعيل أكثر من (800) مشروع حتى اللحظة، لافتا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية لم تعمل معظم الشركات نتيجة لعدم الثقة بسبب الأوضاع في ليبيا كون معظمها شركات أجنبية، كما أن معظم الجهات الحكومية غاب عنها التمويل للمشاريع التي توقفت.

وأكد الوزير ” بوفرنة “في هذا الصدد، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها صرف ميزانية للباب الثالث منذ العام 2013 ميلادي، مشيرا إلى أنه ثمة شركات لها سبع سنوات لم تستلم أية مستخلصات لها ولم تحضر إلى ليبيا.

وقال إنه بتخصيص هذه الأموال في الحسابات الحكومية، منحنا الجهات الحكومية ورقة تفاوضية قوية مع الشركات المنفذة، وأن الحكومة في سباق مع الزمن لتفعيل بقية المشروعات المتوفقة.

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة أصدرت القرار رقم 672 لسنة 2021 ميلادي لتخصيص بقية المبلغ المقرر في ميزانية التنمية وهو مبلغ (5) مليار، و(65) مليون دينار، تم تقسميه على عدد من المشروعات والأجهزة التنفيذية.. مبينا أنه تم تخصيص مبلغ وقدره (250) مليون دينار لجهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية، وتم تخصيص مبلغ وقدره (100) مليون دينار لصندوق إعمار بنغازي ودرنة، إضافة إلى مبلغ وقدره (102,880) مليون دينار لصيانة المدينة الرياضية بنغازي.

وبحسب بوفرنة فقد تم تخصيص مبلغ وقدره (100) مليون دينار لصالح جامعة بنغازي لإنشاء مباني إدارية وتعليمية، بالإضافة إلى مبلغ الـ (85) مليون المخصصة لإنشاء عدد 10 مدرجات معدنية، ومبلغ الـ ( 85 ) مليون المخصصة للكليات الأخرى، ومن أبرزها استكمال كلية طب الأسنان.. كما تم تخصيص وتسييل مبلغ( 47 ) مليون دينار لصالة الركاب في مطار بنينا الدولي، وتخصيص مبالغ لكثير من المشروعات الحساسة أهمها إتمام خط مياه مشروع النهر الصناعي من بلدية بنغازي إلى بلدية توكرة، مرورا بالكويفية، وبرسس، ودريانة، وبوجرار، إضافة إلى خط المقزحة، وبنينا، والرجمة، والأبيار، والمرج.

وفي قطاع الرياضة، أفصح الوزير عن تخصيص قيمة (12,600) مليون دينار للنادي الأهلي ببنغازي، وقيمة (11,400) مليون دينار لنادي النصر، إضافة إلى مليون و(500) ألف دينار لنادي التحدي، فيما تم تخصيص مبلغ وقدره (47) مليون دينار لمركز بنغازي الطبي، لافتا إلى تخصيص مبالغ أخرى لقطاعات التعليم والبنية التحتية والطرق والجسور.

وحول تسديد الديون السابقة، قال الوزير: أصدرت المنشور رقم (4) في 09 ديسمبر الماضي، الذي ينص على ضرورة التقدم بالمستندات المطلوب وعددها حوالي ستة مستندات لوزارة التخطيط عبر القطاع المختص، ليتأكد الوزير المختص من وجود المشروع ومن تنفيذه ونسبة الإنجاز وما إلى ذلك، ثم يطلب تفويضاً بالمبلغ من وزارة التخطيط.

وطلب الوزير من أصحاب الديون وأصحاب المشروعات أن يتقدموا بعقودهم إلى الوزارات المختصة، كونها تمتلك فرقا فنية تخصصية أدرى بحيثيات المشروعات، لتحيل هذه الجهات كافة المستندات إلى وزارة التخطيط مرفقة بطلب تفويض مالي لاتخاذ وزارة التخطيط ما يلزم بشأن هذه الديون.

وقال: “لا أتكلم عن وعود أنا أتحدث هنا عن أرقام وحقائق ومبالغ أودعت في حسابات الجهات الحكومية والبعض منها تم تحويله إلى حسابات الشركات وبإمكانكم التأكد من ذلك”.

وأضاف: “أرى أن الأمور جيدة ومبشرة، فوزارة التخطيط قامت بعملها على الوجه الأكمل وغير المسبوق”، مقدما الشكر لكل موظفي الوزارة الذين قال بأنهم بذلوا جهدا كبيرا جداً ونالوا شهادة تقدير من رئيس الحكومة، وأنه بفضلهم استطعنا تفعيل عدد كبير من المشروعات وفي المستقبل سنفعل العدد الآخر”.

وأوضح أن الوزارة تواجه مشكلة في تنفيذ كل الخطة التنموية لقصر عمر الحكومة، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى متابعة هذه المشروعات.

وأعرب وزير التخطيط فاخر مفتاح بوفرنة عن أمله في أن تتولى لجنتي المالية والتخطيط في مجلس النواب المزمع انتخابه قريبا مراقبة هذه المشروعات، لافتا إلى أنه بُذل في إعدادها وتوفير مصادر التمويل لها جهدا كبيرا.

ودعا إلى رقابتها في المرحلة المقبلة من قبل مجلس النواب وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومنظمات المجتمع المدني حتى يتم إنجازها.

وكشف أن الوزارة عاكفة على إعداد منظومة لنشر هذه المشروعات على الموقع الرسمي للوزارة لأن كثيرا من المنظمات الدولية تُضع ليبيا في تقييم متدني فيما يتعلق بمعايير الفساد والشفافية، من أسبابها هو عدم الإفصاح عما تقوم به الحكومة والوزارات للرأي العام المحلي والدولي .

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