بعد بيان الحافي .. الزايدي : لم يعد للمفوضية عذر في عدم إعلان قائمة المرشحين النهائية

ليبيا – رحب خالد الزايدي محامي المترشح الرئاسي سيف الاسلام القذافي بالبيان الصادر اليوم عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي .

وقال زايدي في تصريح للمرصد أن البيان الصادر عن الحافي تحدث عن السبب الذي دفع المفوضية لعدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين حيث أكد بأن القضاء قد أدى دوره بكل قوة واقتدار .

وأضاف ” الحافي أكد أن الاحكام القضائية الصادرة عن دوائر الطعون المشكلة بموجب قانون انتخاب الرئيس لم ترتضيها بعض الأطراف المتصارعة ” .

عاجل > الحافي : أدرنا مرحلة الطعون باقتدار ووضعنا ضوابطها وصدرت الأحكام التي هي عنوان الحقيقة. 4/1 الحافي : القضاء اسُتهدف لأن الأحكام التي أصدرناها لم ترضي كثير من المتصارعين.4/2 الحافي : القانون كلفنا بالفصل في الطعون الانتخابية ووضعنا ضوابط عمل دوائرها.4/3 pic.twitter.com/RN4aJdssxb — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 25, 2021

وشدد الزايدي على ضرورة احترام أحكام القضاء واصدار قائمة المرشحين النهائية كونه لم يعد هناك عذر للمفوضية لعدم إصدار القائمة مشيرًا إلى أن عدم اصدارها يعني فقدان المفوضية لشرعيتها ومشروعيتها .

ولفت الزايدي إلى مغبة عدم احترام المفوضية لاحكام القضاء التي تعتبر من أهم مراحل العملية الانتخابية لاسيما وأن القضاء سلطة نزيهة ومستقلة .

وختم قائلًا : ” جفت الأقلام ورفعت الصحف ، ولم يعد هناك للمفوضية أي مبرر او عذر في حجب القائمة النهائية وفقًا للاحكام النهائية والباتة في احكام الطعون والاستئناف .

المرصد – خاص

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