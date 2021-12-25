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بعد بيان الحافي .. الزايدي : لم يعد للمفوضية عذر في عدم إعلان قائمة المرشحين النهائية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب خالد الزايدي محامي المترشح الرئاسي سيف الاسلام القذافي بالبيان الصادر اليوم عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي .

وقال زايدي في تصريح للمرصد أن البيان الصادر عن الحافي تحدث عن السبب الذي دفع المفوضية لعدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين حيث أكد بأن القضاء قد أدى دوره بكل قوة واقتدار .

وأضاف ” الحافي أكد أن الاحكام القضائية الصادرة عن دوائر الطعون المشكلة بموجب قانون انتخاب الرئيس لم ترتضيها بعض الأطراف المتصارعة ” .

وشدد الزايدي على ضرورة احترام أحكام القضاء واصدار قائمة المرشحين النهائية كونه لم يعد هناك عذر للمفوضية لعدم إصدار القائمة مشيرًا إلى أن عدم اصدارها يعني فقدان المفوضية لشرعيتها ومشروعيتها .

ولفت الزايدي إلى مغبة عدم احترام المفوضية لاحكام القضاء التي تعتبر من أهم مراحل العملية الانتخابية لاسيما وأن القضاء سلطة نزيهة ومستقلة .

وختم قائلًا : ” جفت الأقلام ورفعت الصحف ، ولم يعد هناك للمفوضية أي مبرر او عذر في حجب القائمة النهائية وفقًا للاحكام النهائية والباتة في احكام الطعون والاستئناف .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

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