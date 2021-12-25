باشاغا: تحالفت مع عقيلة وسأقاطع السفارة البريطانية

اتهم المرشح الرئاسي فتحي باشاغا حكومة الوحدة التي يقودها الدبيبة بقيادة البلاد نحو الإفلاس، منتقداً الدور الذي تقوم به حكومة المملكة المتحدة في ليبيا التي تدعم الفاسدين وفق قوله.

وأضاف باشاغا في كلمة له عقب عودته من مدينة بنغازي، أن ليبيا لن تحكمها إلا عملية سياسية بين الليبيين، مؤكداً أنه اختار التيار المدني عندما تحالف مع عقيلة صالح في قائمة مشتركة، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة هي من اختارت أعضاء لجنة الحوار الوطني 75 وأنها بذلت مجهوداً، إلّا أن “الماء جرى من تحتها”، مؤكداً الحاجة لإصلاح البعثة الأممية التي “تم الضحك عليها” وفق وصفه.

وتابع باشاغا أن الملف الليبي غير مهم للمجتمع الدولي إلّا في ملفَي الهجرة غير القانونية والإرهاب، مبدياً استغرابه من دعم المملكة المتحدة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي اتهمه بإفقار الليبيين وقلب موازين القوة الشرائية في البلاد، بعد الخروج عن مهامها، مؤكداً نيته مقاطعة الحكومة البريطانية وسفارتها في ليبيا وعدم الحديث معها.

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