اصطدام 3 سيارات بطريق الشط في طرابلس

وقع حادث مروري على طريق الشط بالعاصمة طرابلس، ظهر السبت، عندما اصطدمت ثلاث سيارات دون وقوع إصابات بشرية.

وقال ضابطا التحقيق بقسم مرور طرابلس، عادل أبوصلاح وعبدالمنعم الطرشاني، إن «سائق ركوبة كان يسير بسرعة جنونية من جسر الشعاب باتجاه جزيرة الميناء اصطدم بسيارتين واقفاتان يمين طريق»، وفق بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس.

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ولم يتسبب الحادث في وقوع إصابات بشرية، لكن صور نشرتها مديرية أمن طرابلس أظهرت تضرر السيارات الثلاث.

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