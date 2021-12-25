تقرير إيطالي: حكومة الدبيبة انتهت ولايتها

سلط تقرير إيطالي الضوء على الوضع في ليبيا، مؤكدا أن تأجيل انتخابات 24 ديسمبر، حيث أدى إلى إعادة البلاد إلى حالة عدم الاستقرار بعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي.

وأشار تقرير لوكالة “نوفا” الإيطالية، إلى أن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، انتهت ولايتها، وليس من الواضح ما الذي سيحدث في المرحلة القادمة.

ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مازال قائما، لكن القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين من قبل تركيا ما زالوا متواجدين بقوة في ليبيا، فيما تعرضت آبار النفط والغاز في جنوب غرب ليبيا وكذلك مصافي طرابلس إلى الإغلاق.

وأكد أن الفراغ المؤسسي يزيد من قوة ابتزاز الميليشيات التي اعتادت استخدام الغاز والنفط والمهاجرين لتحقيق مكاسب سياسية أو إقليمية أو اقتصادية.

ورأى أنه ليس لدى أي من الفاعلين الدوليين المعنيين مصلحة في حرب جديدة، ورغم ذلك فالحفاظ على الوضع الراهن يبدو الآن غير مستدام، بحسب التقرير.

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