السيسي لـ”بوتين”: مصر مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الليبيين

تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التطورات الليبية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم السبت.

وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، حيث أكد السيسي أن مصر مستمرة فى جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى الشقيق فى اختيار قياداته وممثليه.

وأضاف البيان أنه تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبى فى مستقبل أفضل، وكذلك مكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى.