أبو زريبة للسفيرة البريطانية: كان من المهنية أن تعملوا لمعاقبة المعرقلين لا تهديد من يريد تطبيق خارطة الطريق

هاجم عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هوريندال على إثر تصريحاتها بالاعتراف بحكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها.

ورد أبوزريبة عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: “أقل ما يمكنني قوله حول هذا التصريح بأنه “ليس بالمستوى الدبلوماسي المطلوب”.

وأضاف: أن “السفيرة الإنجليزية تستخف بنا من خلال تهنئتها لتقول عن أي استقلال تتحدثون؟ فأنا من يملي عليكم ما تفعلون وأنصب عليكم من تريدون، ومن لا تريدون”، متسائلا: “من أين إليك أن تتدخلي في مسألة سياسية دستورية، هل تناسيتي بأن خارطة الطريق قد نصت صراحةً على مدة عمل حكومة الوحدة الوطنية أم أن مصالح دولتكم تتوافق مع بقاء هذه المرحلة على حساب تطلعات وآمال الشعب الليبي”.

وتابع: “من الواضح تجاوزك لحدود مهامك ووظيفتك كسفيرة لدولة أجنبية أو أنك اختزلتي دور مجلس الأمن والبعثة الأممية في شخصك، حيث يتبين لكافة الليبيين ضعف نظرك وتقييمك للحالة السياسية والوضع الراهن”.

وواصل أبوزريبة: “كما يجدر بكم العمل على إيجاد خارطة طريق بديلة للأزمة الليبية لا فرض شروطكم وقطع الطريق أمام أي حل سياسي وكأن توصياتكم شيء مقدس”.

واستطرد: “وكان من المهنية أن تعملوا لمعاقبة المعرقلين لا تهديد من يريد تطبيق خارطة الطريق”.

وطالب كافة السفراء والقائمين بالأعمال لكافة الدول احترام حدود وظائفهم أولاً واحترام بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وعدم تدخلهم في الشأن الداخلي في ظل وجود مجلس الأمن والبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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