“خارجية النواب”: بيان بريطانيا تدخلا غير مقبول بالشأن الداخلي الليبي

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية الليبية.

وأصدرت اللجنة بيانا رسميا قالت فيه إنها تعرب عن استنكارها للبيان الصادر عن سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا في 24 ديسمبر 2021 ؛ والذي تعتبره اللجنة تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي، وتستغرب اللجنة أن ياتي هذا التصريح في سياق تهنئة سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال البلاد .

وتابع البيان وتعتبر اللجنة البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية وقد تسبب باستياء شعبي في جميع أنحاء البلاد ؛ وتشدد اللجنة بإن الشعب الليبي وعبر المؤسسات الرسمية التي تمثله هو صاحب القرار في شؤون بلاده.

كما أكدت اللجنة على حرص مجلس النواب على الوفاء لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك ، وأن مجلس النواب قام بواجباته في إقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومتابعة عمل المفوضية العليا للانتخابات.

وأوضحت اللجنة بأن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي ، كما ترحب اللجنة بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين الداعمين لاستقرار ليبيا بشرط أن تحترم وجهات النظر المختلفة . وتحترم السلطات الشرعية في ليبيا .

وكانت السفارة البريطانية، قد أصدرت بيانا الجمعة الماضي، قالت فيه إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية

وقال السفارة البريطانية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة”.

وتابعت السفارة، في بيانها:” يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي”.

واستطردت:” وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والاتفاق السياسي الليبي، ستواصل المملكة المتحدة، الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية”.