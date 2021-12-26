مصباح دومة: التدخل الأجنبي سبب تأجيل الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة أن التدخل الأجنبي سبب رئيسي في تأجيل العملية الانتخابية.

وقال دومة في تغريدة “تويتر” إن هذا يدل على عدم الدراية بالبيئة السياسية الليبية والسماع لطرف معين، مؤكدا لأن التصرفات غير المسئولة من السفراء وعدم مراعاة حساسية الشعب من التدخلات تعتبر السبب الأساسي فيما يعانيه الليبيون منذ 2011.

جدير بالذكر أن حكومات فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت بيانا مشتركًا شددت خلاله على أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.

كما قالت السفارة البريطانية في بيان لها مساء أمس الجمعة إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.