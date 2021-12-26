مفوض السلم والأمن الإفريقي: توقعنا تأجيل الانتخابات الليبية وانسحاب المرتزقة يوحد الصف الليبي

قال مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكول أديوى، أن المفوضية بالاتحاد الإفريقي توقعت تأجيل الانتخابات في ليبيا، لكن لا تريد أن تصل لتأجيل الحلول.

وأضاف أديوى، في حوار نشرته صحيفة “الشروق” المصرية، أن هناك تعاونا بين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن الجامعة العربية هي شريك هام جدا لمفوضية الاتحاد الإفريقي في مجال السلم والأمن.

وتابع إنه خلال لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ناقشا العديد من الموضوعات المشتركة التي تم التباحث حولها أبرزها “الأزمة في ليبيا والوضع الداخلي الراهن في السودان” وهما من أهم الموضوعات التي تهم الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أيضا”.

أما عن الأوضاع في ليبيا، قال، “إنه على المستوى التحليلي داخل المفوضية توقعنا تأجيل الانتخابات في ليبيا، ولكن لا نريد أن نصل لتأجيل الحلول أيضا فنحن نعمل على دعم إرساء السلام والاستقرار في ليبيا وذلك من خلال توافق اللاعبين الأساسيين داخل المشهد الليبي”.

ومضى قائلا، “نريد أن تعود ليبيا دولة قوية ومستقرة لما فيه من مصلحة للقارة الإفريقية بصفة عامة، ومنطقة شمال إفريقيا بصفة خاصة وكذلك منطقة الساحل والصحراء أيضا”.

وتابع “ندعم الليبيين في التوجه نحو الديموقراطية والاستقرار عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وسنواصل العمل مع الجهات المعنية مثل الأمم المتحدة في سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للعمل على تحقيق التوافق بين الليبيين في التوصل للاستقرار لاسيما فيما يتعلق بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لما له تأثير إيجابي عقب الانسحاب في توحيد الصف الليبي والحصول على بيئة مناسبة لجميع الأطراف في توفير الاستقرار والأمن في ليبيا”.

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