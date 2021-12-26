“دفاع النواب”: نحذر السفيرة البريطانية من التدخل في شؤون ليبيا

حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، السفيرة البريطانية من التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي، وطالبتها باحترام السيادة الليبية.

وأكدت اللجنة البرلمانية في بيان طالعته “الساعة 24″، أن انتخابات 24 ديسمبر تم تأجيلها بتأثير التدخل الأجنبي في البلاد.

وقالت اللجنة في بيانها: “في الوقت الدي كنا ننتظر فيه وكل الليييين يوم 24 ديسمبر لانتخاب رئيس للبلاد لأول مرة في التاريخ ومن ثم انتخابات برلمانية والتي تم تأجيلها بتأثير التدخل الأجنبي في البلاد، ومن هئا نرى انتخابات في ظل وجود الأتراك ومرتزقتهم وفي ظل المليشيات التابع لتيار الإسلام السياسي التابع لأردوغان تكون انتخابات غير مجدية وليست شفافة”.

وتابع البيان: “وعلى ذكر الاحتلال التركي والحديث عن الاتفاقيات المبرمة وغير الشرعية مع حكومة السراج، فإننا نحذر من الخوض في هذ الموضوع في ظل التواجد التركي”.

وشدد البيان: “لن تكون هناك اتفاقيات إلا بعد رحيل قواتهم ومرتزقتهم بعدها ينظر في الأمر”، مردفا: “كما لاحظنا التدخل غير المقبول من سفيرة المملكة المتحدة في الشأن الداخلي، فإننا نحذرها من هذا التصرف ونطالبها باحترام السيادة الليبية”.

وكانت السفارة البريطانية قالت في بيان لها مساء أمس الجمعة، إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.