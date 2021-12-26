الزائدي: أحدهما مصاب بداء العظمة وسببه عقد نفسية أثناء الطفولة

وجه أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية د. مصطفى الزائدي رسالة عبر تغريدة على تويتر إلى من وصفهم ” ‏نافخي الكير في قناة الأشرار ” في إشارة إلى حلقة نعمان بن عثمان و سليمان دوغة عبر قناة ليبيا الأحرار.

ووصفهما الزائدي بقوله:”إنهما يكذبان أكثر مما يتنفسان، وأن أحدهما مصاب بداء العظمة وسببه عقد نفسية أثناء الطفولة فيتصور نفسه فاهم لكل شئ وقادر على فعل أي شئ في إشارة إلى نعمان بن عثمان “.

فيما وصف الثاني بأنه مصاب بداء الحقد عندما يبتسم ترى السم ينفث بين شفتيه في إشارة إلى سليمان دوغة، وأن حديثهما ليس فقط تسلية بل دليل إفلاس المشروع الذي يروجان له حسب قوله.