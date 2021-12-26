أبوزريبة: على السفيرة البريطانية إيجاد خارطة طريق بديلة

هاجم عضو مجلس النواب عن الزاوية علي أبوزريبة سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هوريندال على إثر تصريحاتها بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

ورد أبوزريبة عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: “أقل ما يمكنني قوله حول هذا التصريح بأنه “ليس بالمستوى الدبلوماسي المطلوب”.

وأضاف أن “السفيرة الإنجليزية تستخف بنا من خلال تهنئتها لتقول عن أي استقلال تتحدثون؟ فأنا من يملي عليكم ما تفعلون وأنصب عليكم من تريدون، ومن لا تريدون”، متسائلا: “من أين إليك أن تتدخلي في مسألة سياسية دستورية

هل تناسيتي بأن خارطة الطريق قد نصت صراحةً على مدة عمل حكومة الوحدة الوطنية أم أن مصالح دولتكم تتوافق مع بقاء هذه المرحلة على حساب تطلعات وآمال الشعب الليبي”.

وتابع النائب: “من الواضح تجاوزك لحدود مهامك ووظيفتك كسفيرة لدولة أجنبية أو أنك اختزلتي دور مجلس الأمن والبعثة الأممية في شخصك، حيث يتبين لكافة الليبيين ضعف نظرك وتقييمك للحالة السياسية والوضع الراهن”.

وواصل أبوزريبة: “كما يجدر بكم العمل على إيجاد خارطة طريق بديلة للأزمة الليبية لا فرض شروطكم وقطع الطريق أمام أي حل سياسي وكأن توصياتكم شيء مقدس”، واستطرد: “وكان من المهنية أن تعملوا لمعاقبة المعرقلين لا تهديد من يريد تطبيق خارطة الطريق”.

وطالب النائب عن الزاوية كافة السفراء والقائمين بالأعمال لكافة الدول احترام حدود وظائفهم أولاً واحترام بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وعدم تدخلهم في الشأن الداخلي في ظل وجود مجلس الأمن والبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وكانت السفارة البريطانية قالت في بيان لها مساء أمس الجمعة، إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.