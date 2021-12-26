جاب الله: الانتخابات أُريدَ لها الفشل منذ بدايتها

أكد عضو مجلس النواب حسن جاب الله أن العملية الانتخابية أُريدَ لها الفشل منذ بدايتها.

وقال جاب الله في تصريحات لقناة “فبراير” الموالية للمليشيات المسلحة، إن خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية تم العبث بها، ونحمل مسؤولية ذلك للبعثة نفسها.

وزعم النائب أن توجه مجلس النواب لاختيار حكومة جديدة هو عبث سياسي لن يحظى باعتراف دولي، على حد قوله.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت الأربعاء الماضي تأجيل الإنتخابات إلى “24 يناير” من العام المقبل.

ودعت المفوضية في بيان لها مجلس النواب ليتولى العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة “القوة القاهرة” التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأوضحت أن قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون كان أبرز الأسباب لعدم إجراء الانتخابات في موعدها رغم جاهزيتنا.

وذكرت المفوضية أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية.