الزايدي: البعض يريد تمرير أجندات خارجية لاستبعاد سيف الإسلام القذافي  

حذر خالد الزايدي محامي المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، من محاولات إقصاء موكله من السباق الانتخابي.

وقال الزائدي في بيان رصدته “الساعة 24”: “وردتنا بعض المعلومات الخطيرة التي يريد البعض تمريرها، هذه الأجندات قد تكون أجندات خارجية الغرض منها استبعاد بعض المترشحين وأهمهم سيف الإسلام القذافي”.

وأضاف المحامي: “يريد البعض تمرير واعتماد القائمة الأولية لأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية واستبعاد الأحكام القضائية واستبعاد أيضا مرحلة الطعون من ضمن القوائم النهائية”.

واعتبر ذلك مساسا بسيادة القضاء وعدم احترام للقانون، منوها إلى أن اللجوء للقضاء حق دستوري يجب على الجميع احترامه، خصوصا أن الأحكام القضائية أصبحت ملزمة.

وطالب الزايد المفوضية العليا للانتخابات بالالتزام بالأحكام القضائية واعتماد القائمة النهائية، موضحا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتماد القائمة الأولية دون المرور بمرحلة الطعون واعتماد القائمة النهائية على ضوء هذه الأحكام.

ونبّه المحامي الشعب الليبي ليعي المؤامرات التي تحاك واحدة تلو الأخرى، والغرض منها النيل من إرادة الناخبين وعدم ممارسة حقهم بحرية ونزاهة وشفافية، على حد قوله.

وأشار إلى أن المفوضية جهة تنفيذية ويجب عليها احترام أحكام القضاء، وهذه المسألة كانت واضحة حتى في بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا عندما أكد أن الأحكام القضائية لن يرتضي بها البعض.

وشدد على عدم “السكوت على مثل هذه المهاترات والعبث بإرادة الشعب ويجب التصدي لها بكل الطرق”.

جدير بالذكر أن سيف الإسلام القذافي حصل على حكم قضائي بإعادته إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، بعدما طعن على قرار استبعاده من قبل المفوضية العليا للانتخابات.