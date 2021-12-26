غرق قارب يضم 60 مهاجرا غير شرعي والعثور على 15 جثة قبالة سواحل الخمس

غرق قارب يقل حوالي 60 مهاجر غير شرعي قبالة منطقة قصر الاخيار غرب الخمس أُنقذ منهم 4 أحياء وانتشلت حوالي 15 جثة من نساء وأطفال وشباب غالبيتهم أفارقة فيما لايزال البقية في عداد المفقودين.

وفي وقت سابق قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إن المهاجرين واللاجئين يتعرضون لترحيلهم إلى أوطانهم من ليبيا دون فحص أو دراسة حيثيات قضاياهم.

وفي إشارة إلى ما حدث مؤخرا بحق 18 لاجئا من السودان، تم نقلهم عبر الصحراء قبل أن يتم تركهم لمصيرهم المجهول على الحدود مع السودان، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمثابة نموذج لما يمر به اللاجئون في ليبيا، مضيفا أن 24 إريتريا يواجهون في الوقت الراهن معاملة مماثلة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الأمم المتحدة، إن الأطفال والحوامل تم ترحيلهم لأوطانهم بهذه الطريقة أيضا، كما تم احتجاز اللاجئين في معسكرات الاعتقال خلال الآونة الأخيرة، وحرمانهم من التواصل مع وكالات المنظمة الدولية.

وذكر المكتب أن مثل هذه الإجراءات ضد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء فرارا من الخطر، تنتهك القانون الدولي، مضيفا أن المهاجرين يخشون من سوء المعاملة بشدة من جانب الحكومة وعصابات تهريب البشر على حد سواء.