بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 26 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 26 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء دافئة نهارا على اغلب مناطق ليبيا ، وتتكاثر السحب على الشمال الشرقي من مساء يوم الثلاثاء يتخللها أمطار

متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلي غربية معتدلة السرعة تنشط نسبياً خاصة علي الساحل .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-22) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الثلاثاء مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر .

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط من مساء يوم الغد على سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18 – 20) مْ، ولا تتجاوز (15) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19 – 22) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على جنوب الكفرة .

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:07).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08).