دردور: «الخُضر» لا يستحقون المعاملة كبشر

زعم الأكاديمي فرج دردور الذي تقدمه قنوات الإخوان على أنه «باحث سياسي»، أن «الخضر»، -في إشارة إلى أنصار النظام السابق- لا يستحقون المعاملة كبشر، بحسب تعبيره.

وقال دردور في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لاحظوا عقلية «الخضر»، يعتقدون أن فوزهم في الانتخابات يعطيهم الحق في تهجير وقتل معارضيهم”، وفقا لقوله.

وأضاف “تقريبا كل إعلامهم يتحدث بهذه اللغة، ويتجاهلون أن مجرد تولد هذه القناعة لديهم، كافية بمنعهم من الترشح في الانتخابات، لا بل لا يستحقون المعاملة كبشر”، على حد تعبيره.