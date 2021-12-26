الجدال: على البرلمان تشكيل حكومة مقرها سرت وبرئاسة أحد ضباط لجنة «5+5»

طالب المختار الجدال، المحلل السياسي، البرلمان بضرورة تشكيل حكومة مقرها سرت وبرئاسة أحد ضباط اللجنة العسكرية «5+5».

وقال الجدال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إذا كان الرئاسي والحكومة عاجبهم تصريح سفيرة الإنجليز؛ كيف تطلبون منهم استدعاءها للتعبير عن الاستياء من تصريحاتها؟”.

وأضاف “على مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة يكون مقرها مدينة سرت برئاسة أحد ضباط لجنة «5+5»، تكون مهمتها الرئيسية الانتخابات مع نقل المفوضية إلى سرت ونشوفوا السفيرة شنو بتدير؟”.

وتابع “الكثيرون لم يعجبهم لقاء تيبستي بين عدد من المترشحين لرئاسة البلاد، بالعكس أنا أراه خطوة على طريق المصالحة وفرز من يهمه مصلحة الوطن من عدمه ننتظر الخطوات القادمة”.

واستطرد “دبيبة تمسكن حتى تمكن؛ القادم من عهده سيقطع عليكم حتى الماء وربما الهواء، أستنوا شوية”.