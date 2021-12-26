ضبط شخصين مطلوبين في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة تمكنوا من القبض على شخصين مطلوبين في جرائم جنائية.

وأشارت الوزارة في بيان، الأحد، إلى القبض على المدعو (ي.خ.س)، الملقب بـ«البصلة» على متن سيارة، موضحة أنه «مطلوب لدى مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في واقعة القتل العمد وهروبه من سجن المباحث الجنائية سابقًا»، وكذلك ضبط «المدعو (ح.م.أ)».

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ونوهت وزارة الداخلية إلى« ضبطهما وبحوزتهما سلاح ناري نوع «كلاشينكوف»، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما».

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