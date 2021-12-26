بوفرنة يتحدث عن ميزانية التنمية في ليبيا

العنوان – بنغازي

قال وزير التخطيط في الحكومة المؤقتة فاخر بوفرنة إنه للمرة الأولى التي يتم فيها صرف ميزانية الباب الثالث منذ عام 2013.

وأكد بوفرنة أن الحكومة خصصت الميزانية لـ 2847 مشروعا في مختلف المدن والمناطق، موضحًا أن مشروعات قطاع النفط والكهرباء تحصلت على نسبة %25 من الميزانية.

ولفت وزير التخطيط إلى أن الحكومة سيلت مبلغ 250 مليون دينار لمشاريع جهاز تنمية وتطوير المدن بالشرق اللبيبي.

وأشار بوفرنة إلى أن الحكومة في سباق مع الزمن لتفعيل بقية المشروعات المتوقفة في مختلف المناطق، موضحًا أنه تم صرف أكثر من 10 مليار دفعة أولى لتفعيل مشروعات الصيانة والإنشاء والبرامج التدريبية.

وأفاد أن الحكومة منحت تخويلات بصرف %60 من قيمة الميزانية وفعلت أكثر من 800 مشروع حتى الآن.

ولفت الوزير إلى أنه تم تخصيص 100 مليون دينار ليبي لدعم صناديق إعمار مدن بنغازي ودرنة، وتم منح 100 مليون دينار لصالح جامعة بنغازي لإنشاء مبان إدارية وتعليمية.

وبين بوفرنة أنه خصص أكثر من 102 مليون دينار لصيانة المدينة الرياضية بنغازي، ومبلغ 85 مليون إنشاء 10 مدرجات بجامعة بنغازي، و85 مليون لعدة كليات

وأكد أنه تم تسييل 47 مليون دينار إعادة تأهيل وتطوير صالة الركاب في مطار بنينا الدولي، وتخصيص مبالغ لعدة مشروعات حساسة أهمها خط مياه مشروع النهر الصناعي في بلدية بنغازين وضواحيها.

وقال وزير التخطيط إنه تم تخصيص مبلغ 47 مليون دينار لمركز بنغازن الطبي، ومبالغ أخرى لقطاعات التعليم والبنية التحتية والطرق والجسور.

وذكر أنه تم تخصيص 12 مليون دينار لنادي الأهلي بنغازي، و11 مليون لنادي النصر، ومليون و500 ألف دينار لنادي التحدي.