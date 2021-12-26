لجنة الخارجية النيابية تستنكر بيان سفارة بريطانيا وتعده تدخلًا غير مقبول بالشأن الداخلي

ليبيا – استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية بيان سفارة بريطانيا الداعم لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، عد بيان السفارة تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي مبديًا في ذات الوقت استغراب اللجنة لأن هذا يأتي في سياق تهنئة الشعب الليبي بذكرى عيد استقلال، ما يمثل انتهاكًا للأعراف الديبلوماسية وسببا في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد.

وشددت اللجنة على حرص مجلس النواب على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك، مبينة أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار للمجلس ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديموقراطي.

وطالبت اللجنة الجميع بالمساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية في الوقت الذي يسعى مجلس النواب فيه إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي.

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