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حزب “السلام والازدهار” يدعو لحراك شعبي لدعم إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا حزب السلام والازدهار إلى حراك شعبي منظم وسلمي؛ للضغط على الأجسام والشخصيات السياسية لتحمّل مسؤوليتها كاملة، واتخاذ مواقف داعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وطالب الحزب في بيان اطّلعت 218 على نسخة منه، باجتماع استثنائي وعاجل للأحزاب السياسية المسجلة بشكل قانوني لبحث أسباب تعثر العملية الانتخابية وتقصّي خلفياتها، لبلورة رؤية مشتركة للعمل السياسي للمرحلة المقبلة.

وشدد الحزب على ضرورة أن يكون تأجيل العملية الانتخابية لأقصر فترة زمنية، وبما لا يتجاوز شهر مارس القادم، مع التأكيد على معالجة الأسباب والمختنقات التي أدت لانسداد المسار السياسي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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