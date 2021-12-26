ليبيا الان

الجدال: على البرلمان تشكيل حكومة مقرها سرت وبرئاسة أحد أعضاء لجنة 5+5

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

طالب المحلل السياسي المختار الجدال، مجلس النواب بضرورة تشكيل حكومة مقرها سرت وبرئاسة أحد ضباط اللجنة العسكرية “5+5″، تكون مهمتها الرئيسية الانتخابات مع نقل المفوضية إلى سرت.

الجدال وفي منشور له على فيسبوك، رأى أن تصريحات السفيرة البريطانية، يثير أعجاب الرئاسي والحكومة، متسائلًا” كيف تطلبون منهم استدعاءها للتعبير عن الاستياء من تصريحاتها؟”.

وقال الجدال:” الكثيرون لم يعجبهم لقاء عدد من المترشحين الرئاسيين في بنغازي”، بينما يراه خطوة على طريق المصالحة وفرز من يهمه مصلحة الوطن من عدمه ننتظر الخطوات القادمة”.

وتابع الجدال قائلاً: الدبيبة تمسكن حتى تمكن؛ القادم من عهده سيقطع عليكم حتى الماء وربما الهواء، “استنوا شوية”، حسب حديثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك