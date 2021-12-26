الجدال: على البرلمان تشكيل حكومة مقرها سرت وبرئاسة أحد أعضاء لجنة 5+5

طالب المحلل السياسي المختار الجدال، مجلس النواب بضرورة تشكيل حكومة مقرها سرت وبرئاسة أحد ضباط اللجنة العسكرية “5+5″، تكون مهمتها الرئيسية الانتخابات مع نقل المفوضية إلى سرت.

الجدال وفي منشور له على فيسبوك، رأى أن تصريحات السفيرة البريطانية، يثير أعجاب الرئاسي والحكومة، متسائلًا” كيف تطلبون منهم استدعاءها للتعبير عن الاستياء من تصريحاتها؟”.

وقال الجدال:” الكثيرون لم يعجبهم لقاء عدد من المترشحين الرئاسيين في بنغازي”، بينما يراه خطوة على طريق المصالحة وفرز من يهمه مصلحة الوطن من عدمه ننتظر الخطوات القادمة”.

وتابع الجدال قائلاً: الدبيبة تمسكن حتى تمكن؛ القادم من عهده سيقطع عليكم حتى الماء وربما الهواء، “استنوا شوية”، حسب حديثة.

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