امطير: حلمي بناء مدرسة نموذجية يتخرج منها الطالب متحدثا 3 لغات بطلاقة

امطير: حلمي بناء مدرسة نموذجية يتخرج منها الطالب متحدثا 3 لغات بطلاقةأبدت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أمنياتها لتنفيذ حلم طفولتها ببناء مدرسة نموذجية يتخرج فيها الطالب متقنا لثلاث لغات.

وقالت «امطير» في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «منذ طفولتي كان حلمي هو بناء مدرسة نموذجية أستطيع من خلالها صناعة إنسان واع ومدرك لما حوله متميزا بذكائه وسرعة بديهته».

وأضافت عضو مجلس الدولة الاستشاري منشورها قائلة، «مدرسة يتخرج منها الطالب وهو يتكلم ثلاث لغات بطلاقة مثل لغته الأم».