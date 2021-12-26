دردور: ” الخُضر” لا يستحقون المعاملة كبشر

زعم محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، والمقيم في تركيا، فرج دردور أن “الخضر”، -في إشارة إلى أنصار النظام السابق -لا يستحقون المعاملة كبشر، بحسب تعبيره.

دردور وفي منشور له، على فيسبوك: قال” لاحظوا عقلية (الخضر)، يعتقدون أن فوزهم في الانتخابات يعطيهم الحق في تهجير وقتل معارضيهم”، وفقا لحديثة.

وأضاف دردور ” تقريبًا كل إعلامهم يتحدث بهذه اللغة، ويتجاهلون أن مجرد تولد هذه القناعة لديهم، كافية بمنعهم من الترشح في الانتخابات، لا بل لا يستحقون المعاملة كبشر”، على حد تعبيره.

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