الداخلية: القبض على متهمين بسرقة «مصري» تحت تهديد السلاح في بنغازي

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أنه تم ضبط متهمين مطلوبين في عدة قضايا، بعد أن قاموا بالاعتداء على مصري الجنسية وسرقته تحت تهديد السلاح.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “ورد بلاغ تقدم به شخص مصري الجنسية إلى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي مفاده قيام أشخاص مجهولي الهوية بالاعتداء وسرقته تحت تهديد السلاح”.

وأضاف البيان “على الفور بدأ أعضاء القسم بالتحري وجمع المعلومات للوصول للأشخاص المطلوبين، مما أسفر على تحديد أماكن تواجدهم وضبطهم”.

وتابع “بالتحقيق معهم اتضح بأنهم مطلوبين بعدة قضايا لدى مراكز شرطة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة”.