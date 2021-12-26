خارجية البرلمان: البيان البريطاني تدخل غير مقبول في الشأن الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2021

اعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن استنكارها للبيان الصادر عن السفارة البريطانية بشأن تمسك المملكة المتحدة بحكومة الوحدة الوطنية السلطة المكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات.

وأكدت لجنة الخارجية في بيان لها أن اختيار حكومة جديدة أو الابقاء على الحالية هو خيار مجلس النواب الليبي ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي.

واعتبرت لجنة الخارجية أن البيان البريطاني تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي وانتهاك للأعراف الدبلوماسية وقد تسبب باستياء شعبي في جميع أنحاء البلاد مشددة على أن الشعب الليبي وعبر المؤسسات الرسمية التي تمثله هو صاحب القرار في شؤون البلاد.

وشددت اللجنة على حرص مجلس النواب على الوفاء لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقربوقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك مبينا أن مجلس النواب قام بواجباته في إقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومتابعة عمل المفوضية العليا للانتخابات

ورحبت اللجنة بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين الداعمين لاستقرار ليبيا بشرط أن تحترم وجهات النظر المختلفة وتحترم السلطة الشرعية في ليبيا داعية الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية.