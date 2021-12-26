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الارصاد تكشف موعد هطول الامطار من جديد على ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 26/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تكون الأجواء دافئة نهارا على اغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى تسجل مابين ( 18 – 22 ) مْ ،فى حين تكون منخفضة نسبيا على مناطق الجبل الاخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر السحب من مساء يوم الثلاثاء على مناطق ساحل (الشمال الشرقي) يتحللها امطار متفرقة وتكون جيدة يوم الاربعاء وتمتد لتشمل كذلك الدواخل . والله أعلم.

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